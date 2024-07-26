Только жиры, холестерин и сахар? Существует ли «полезный» фастфуд

Можно ли получить сбалансированный рацион в ресторанах быстрого питания?

Регулярное употребление фастфуда повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, диабета, а также некоторых видов онкологии. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

В современном мире у человека не всегда есть возможность сбалансированно перекусить из-за нехватки времени. На помощь приходят рестораны быстрого питания. Однако такая пища может привести к серьезным последствиям.

«Конечно, эта пища не является полноценным здоровым рационом. Дело не только в калорийности, но и в содержании жиров и трансжиров, холестерина, а также повышенное содержание сахаров», — объяснила Гусакова.

Но что делать, если все же приходится прибегнуть к фастфуду? По словам нутрициолога, при выборе еды нужно обязательно обратить внимание на ее состав — сколько в блюде белков, жиров и углеводов. Дело в том, что визуально не всегда можно понять, что в нем действительно содержится.

«Например, популярные в России горячие роллы, которые многим кажутся полезными. И даже вспоминая жителей Японии, нам кажется, что вроде бы продукт продлевает жизнь. Но берем роллы „Калифорния хот“ и смотрим, что калорийность в этих роллах составляет 505 килокалорий и сравниваем их, например, с „Биг Маком“ — такая же калорийность. Но при этом содержание белка в „Биг Маке“ выше, а содержание жиров даже ниже. Дело в том, что в горячие роллы зачастую добавляют разные соусы на основе майонеза», — рассказывает эксперт.

Именно поэтому важно тщательно изучать калорийность, содержание белков, жиров и углеводов. Большинство ресторанов предоставляют эту информацию на официальных сайтах.

По словам нутрициолога, здоровый рацион должен быть сбалансированным. В нем должны присутствовать белки, жиры, углеводы и клетчатка. Например, всеми любимый картофель фри не принесет пользы организму, так как в нем совершенно нет белка, но зато большое количество холестерина, жиров и углеводов.

Вероника Гусакова, на радость любителям шаурмы, развеяла миф по поводу вреда данного блюда.

«Если мы возьмем шаурму, то, в принципе, продукт, с точки зрения здорового питания, не такой уж и плохой. Или, например, какая-нибудь пита, где достаточное количество овощей, где присутствует белковый компонент и углеводы, хоть и не всегда лепешка является цельнозерновой, но, тем не менее, это неплохой вариант для перекуса», — объясняет эксперт.

Специалист рекомендует попросить подать соусы для шаурмы отдельно, чтобы контролировать их количество, либо не добавлять вообще. Во втором случае калорийность блюда будет еще более низкой.

Нутрициолог также предупредила, что при выборе перекуса не стоит отдавать предпочтение блюдам с переработанными продуктами, например, хот-догам. По ее словам, переработанное мясо приносит вред организму. Кроме того, существуют исследования, которые говорят о повышении риска возникновения онкологических заболеваний, связанных с употреблением такого мяса.

К счастью, на данный момент многие рестораны быстрого питания имеют в ассортименте здоровую еду — различные каши, салаты и супы.

«Такие блюда, конечно, будут максимально предпочтительнее в вашем рационе. Кроме того, можно есть нарезанные фрукты или овощи. Это тоже отличный вариант для перекуса», — резюмировала Гусакова.

В заключение эксперт добавила, что не стоит запивать еду сладкими газированными напитками. Лучше отдать предпочтение простой воде или чаю.

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