«Кирилл явно болен»: блогер «Руки-базуки» может остаться без рук и умереть

Житель Пятигорска несколько лет назад стал популярным благодаря тому, что вкачал себе в руки синтол. Однако слава ушла, а проблемы со здоровьем — остались.

Блогер Кирилл Терешин из Пятигорска, известный как «Руки-базуки», может потерять обе руки и даже умереть. Об этом в беседе с KP.RU рассказала дерматолог-подолог.

Специалист проанализировала последние фото блогера, которые он публикует в социальных сетях, и пришла к неутешительному выводу. По ее словам, видно, как его состояние ухудшается.

«Везде силикон, который плохо приживается. Шрамы у него не от пластических операций, а от введения препаратов. Все это очень опасно и грозит отмиранием тканей. Кирилл явно сильно болен», — подчеркнула специалист.

Врач уверена, что ткани в теле постоянно «переделывающего» себя блогера сильно перегружены. Это грозит не только появлением флегмон, но и абсцессов, что ведет к необходимости ампутации.

Терешин известен тем, что вкачал в свои руки синтол. Это вещество, которое применяется для искусственного наращивания мышечной массы. Позже «Руки-базуки» попытался вернуть конечностям более естественный вид. Но в 2023 году он снова решился на эксперимент со внешностью и изменил лицо, чем снова шокировал публику.

Ранее 5-tv.ru писал, секс-гигант из Омска четыре года накачивал «причинное» место маслом и чуть не умер. Согласно ходившим тогда разговорам, он черпал вдохновение у Кирилла «Руки-базуки».

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