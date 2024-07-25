Начинен взрывчаткой: СМИ сообщили об опасной украинской находке в Турции

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 69 0

В Турции обнаружили, предположительно, украинский гидроцикл со взрывчаткой

Фото, видео: ww.globallookpress.com / Mehmet Ozdogru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спасатели обнаружили на этом объекте камеры.

У турецкого берега обнаружили начиненный взрывчаткой гидроцикл, предположительно, украинский. Об этом сообщает Haber Global.

«Спасатели увидели утром с берега у района Чаталджа в Стамбуле гидроцикл, предположительно, принадлежащий украинскому флоту и начиненный взрывчаткой», — уточнили на турецком телеканале.

К месту происшествия прибыли спасатели, которые осмотрели гидроцикл и обнаружили, что он начинен взрывчаткой и оборудован камерами. Находку забрали военные, они осмотрят гидроцикл в специальном месте.

Накануне, 24 июля, стало известно о шокирующей ситуации, которая произошла в многоквартирном доме на севере Москвы. Рано утром военнослужащий с супругой сели в свой автомобиль, после чего в машине сдетонировало взрывное устройство. Водителю оторвало конечности, пострадала и его супруга — ее госпитализировали в больницу с рваными ранами лица.

Ранее 5-tv.ru передавал информацию от Следственного комитета. По их версии, взорвавший машину военного мог действовать по заданию спецслужб Украины. Предположительно, он заложил взрывное устройство в автомобиль, а затем активировал его дистанционно.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
85.41
-1.14 93.17
-1.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:06
Встреча на Валааме: Путин и Лукашенко провели переговоры в закрытом формате
20:48
«Сбежал, чтобы не упекли»: в Петербурге пропал велогонщик Никита Еськов
20:33
Поэт Светлана Розналевич вышла на связь после сообщения о покушении
20:30
Защита прав и борьба с преступностью: прокуратуры РФ и КНР договорились о сотрудничестве
20:12
В Индии родился младенец с двумя лицами и парным набором конечностей
19:56
Хоккеист Иван Телегин задолжал более 60 миллионов рублей по ипотеке

Сейчас читают

Байден обратился к нации: главное
Повышение зарплаты не за горами: Минтруд все решил и посчитал
Шаг к миру или конфронтации: что скрывается за заявлениями Украины о переговорах
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака