Экс-главу ВСК Минобороны России арестовали до 23 сентября

Андрея Белкова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госзаказа.

Экс-гендиректор Военно-строительной компании Минобороны РФ Андрей Белков арестован до 23 сентября. Об этом сообщил из зала суда корреспондент 5-tv.ru.

Белкова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Ранее МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении бизнесмена и обратилось в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

В отношении предпринимателя возбуждено дело п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа). В соответствии со статьей ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По предварительным данным, Андрей Белков причастен к афере по закупке томографа по завышенной цене в рамках реконструкции девятого лечебно-диагностического центра Министерства обороны на Комсомольском проспекте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что расследование дела Блиновской завершено. Ей вменяют статьи: «Уклонение физического лица от уплаты налогов», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и «Неправомерный оборот средств платежей».