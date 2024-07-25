Экс-главу ВСК Минобороны России арестовали до 23 сентября

Экс-главу ВСК Минобороны России Андрея Белкова арестовали до 23 сентября
Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher
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Андрея Белкова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госзаказа.
Экс-гендиректор Военно-строительной компании Минобороны РФ Андрей Белков арестован до 23 сентября. Об этом сообщил из зала суда корреспондент 5-tv.ru.
Белкова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Ранее МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении бизнесмена и обратилось в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
В отношении предпринимателя возбуждено дело п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа). В соответствии со статьей ему грозит до десяти лет лишения свободы.
По предварительным данным, Андрей Белков причастен к афере по закупке томографа по завышенной цене в рамках реконструкции девятого лечебно-диагностического центра Министерства обороны на Комсомольском проспекте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что расследование дела Блиновской завершено. Ей вменяют статьи: «Уклонение физического лица от уплаты налогов», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и «Неправомерный оборот средств платежей».
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