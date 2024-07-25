Путин поручил организовать выставку «Создавая будущее» в 2024 году

Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение в 2024 году на территории национального центра «Россия» международного симпозиума, а также выставки «Создавая будущее». Соответствующие поручения размещены на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил разработать стратегию представления достижений РФ в различных отраслях экономики на главных международных форумах.

Доклад о выполнении поручений нужно предоставить до 1 ноября этого года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Путин говорил на встрече с президентом Сирии в Кремле.