Путин поручил организовать выставку «Создавая будущее» в 2024 году

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 65 0

Российский лидер также заявил о необходимости представления экономических достижений РФ на международных форумах.

Путин поручил организовать выставку «Создавая будущее» в 2024 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение в 2024 году на территории национального центра «Россия» международного симпозиума, а также выставки «Создавая будущее». Соответствующие поручения размещены на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил разработать стратегию представления достижений РФ в различных отраслях экономики на главных международных форумах.

Доклад о выполнении поручений нужно предоставить до 1 ноября этого года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Путин говорил на встрече с президентом Сирии в Кремле.

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