Поэт Светлана Розналевич вышла на связь после сообщения о покушении

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 963 0

В каком она находится состоянии?

Фото, видео: ВКонтакте / Светлана Розналевич / svetlana_roznalevich; 5-tv.ru

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Поэт и музыкант Светлана Розналевич вышла на связь после сообщения о совершенном на нее покушении. О беседе с 5-tv.ru она отказалась комментировать ситуацию, однако добавила, что с ней все в порядке.

«Я не комментирую ничего. Все в порядке, спасибо большое», — сказала она.

Ранее российский поэт Олег Демидов в своем Telegram-канале сообщил, что на Светлану было совершено покушение. По его словам, неизвестный подъехал к ней на машине и бросил в ее сторону гранату.

Он отметил, что Светлана осталась жива, и судя по всему, даже не пострадала. Ее доставили в отделение полиции для дачи показаний.

Источник 5-tv.ru также подтвердил, что в результате инцидента никто не пострадал. Напали на Розналевич в Москве на Фонвизинской улице.

Светлана жила в Горловке, потом перебралась в Москву, посвящала свои стихи России и Донбассу. Она не только занимается творчеством, но и волонтерством.

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