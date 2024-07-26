Один человек погиб при взрыве на предприятии по добыче газа под Новым Уренгоем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 322 0

Пожару присвоили второй ранг сложности.

Один человек погиб при взрыве на предприятии по добыче газа под Новым Уренгоем

Фото: Романенко Эрик / ТАСС

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На предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в результате пожара погиб один человек. Еще восемь — пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Возгорание произошло около 3:00 по местному времени (1:00 по московскому времени — Прим. ред.) в 40 километрах от Нового Уренгоя. Взрыв случился в цеху переработки конденсата.

Пожар уже удалось ликвидировать. Ему присвоили второй ранг сложности.

«Пострадавших девять, из них один погиб. По пятерым пострадавшим информация уточняется», — сказали в пресс-службе Главного управления МЧС по ЯНАО.

Троих пострадавших госпитализировали. У одного из них диагностировали термические ожоги. На месте продолжают работать оперативные службы. Причины взрыва пока неизвестны, но, по предварительной информации, ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса подрядной организацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как с пожарами в Якути борются авиация, десантники и волонтеры.

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