Были даже кони: Лопес не пригласила Аффлека на вечеринку в честь своего дня рождения

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Лопес не пригласила Аффлека на вечеринку в честь своего дня рождения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Billy Bennight; 5-tv.ru

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Непростые отношения звездной пары продолжают приковывать внимание миллионов поклонников по всему миру. Будет ли развод или знаменитости сумеют помириться?

С обручальным кольцом, но без возлюбленного отметила свое 55-летие Дженнифер Лопес. Звезда Голливуда не включила в список гостей своего супруга Бена Аффлека.

Лопес сейчас вообще пытается делать все, чтобы не унывать на фоне слухов о разводе. А последствия проблемного брака попыталась сгладить грандиозной вечеринкой в стиле американского сериала «Бриджертоны» — с бальными танцами, конным экипажем и даже троном.

Но, по данным источников, Аффлек и сам планирует вскоре громкое празднование, но уже по другому поводу. Он хочет отметить окончание отношений с Лопес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Дженнифер Лопес смутила фанатов туманным посланием в соцсетях. Поклонники уже решили, что оно наверняка связано с болезненным разводом, через который проходит знаменитость и ее муж актер Бен Аффлек.

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