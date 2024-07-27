Расплата за ошибки: как Пелагея отомстила Телегину после развода

Какие беды настигли хоккеиста в новом браке?

Развод знаменитой певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина заставил следить за жизнью пары многих поклонников и искать виноватых.

Артистка решила уйти от спортсмена после нескольких лет брака, а потом и изящно отомстила ему за предательство не только себя, но и его бывшей супруги. Теперь Телегин не может отделаться и от проблем с налоговой.

Иван, будучи в отношениях с моделью Евгенией Ноур, ожидающей от него ребенка, познакомился с Пелагеей в 2015 году.

Он не рассказал о своем семейном положении, и уже через две недели после рождения ребенка переехал к певице.

Предавший однажды…

Несколько месяцев спустя, Иван официально расстался с Евгенией. Хотя некоторые обвиняли Пелагею в том, что она стала причиной расставания, сама Евгения опровергла эти слухи, заявив, что певица не имеет никакого отношения к их разрыву.

«Чистая совесть, как говорят, лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно. А все остальное, что говорят, не стоит этому верить. Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, и если бы я кого-то уводила из семьи», — высказалась как-то Пелагея.

Свадьба Ивана и Пелагеи в 2016 году прошла тихо и без лишней огласки.

Певица готовилась к материнству и решила отказаться от участия в качестве наставника в популярном шоу, на котором соревнуются вокалисты. В январе 2017 года у них родилась дочь Таисия.

Пелагея тщательно скрывала свою беременность, до последних недель появляясь на публике и не прерывая активную работу. Рождение дочери 21 января 2017-го было не просто совпадением.

В тот день у ее супруга Ивана была важная игра, и он, получив финальный свисток, немедленно поспешил к любимой.

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В мае 2017 года стало известно, что Иван Телегин начал оказывать финансовую поддержку ребенку от прошлого брака с Евгенией.

Однако, по словам матери мальчика, их общение ограничивалось исключительно денежными переводами. Хоккеист так и не начал видеться с сыном.

Однако семейное счастье было недолгим. Через несколько лет Иван завел роман на стороне. Пелагея не смогла простить предательство и в декабре 2019 года подала на развод.

Она обвинила мужа в том, что он перестал принимать участие в воспитании дочери и дистанцировался от семейной жизни.

Фотографии Телегина в компании неизвестной блондинки появились в прессе. Позже стало известно, что ей оказалась некая Мария Гончар.

За что боролись, на то и напоролись

В 2020 году Пелагея официально подтвердила разрыв с мужем, подчеркнув, что не жалеет о трех годах брака. Суд постановил, что Телегин должен выплачивать четверть своих доходов в качестве алиментов.

Однако осенью игрок подал иск с требованием уменьшить алименты на дочь с четверти от дохода лишь до шестой части. Суд, как ни странно, удовлетворил его иск.

«Размер алиментов может быть изменен в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения при наличии таких обстоятельств, как изменение материального, семейного положения неплательщиков, либо иных заслуживающих внимания и уважения обстоятельств.

Вот как раз в контексте спора между Иваном Телегиным и Пелагеей можно предположить, что алименты были уменьшены, ведь у Ивана имеется еще один ребенок от отношений с Евгенией Ноур.

И, как известно из открытых источников, она подавала иск к Телегину об установлении отцовства и, с большой вероятностью, суд его установил и определил уплату алиментов в том числе и на первого ребенка от экс-возлюбленной», — объяснил адвокат Сергей Узденский в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Вместе с тем, по его словам, юридическая практика знает случаи сокращения алиментных выплат для знаменитостей при росте их доходов, это происходит редко.

Тем не менее, суд может посчитать, что чрезмерные алименты не соответствуют потребностям детей и сократить их размер.

«Такая практика существует как раз в спорах звездных пар, этот фактор — изменение семейного положения — имеет большое значение и также учитывается при принятии судом решения», — пояснил Сергей Узденский.

Развод пары вызвал бурные обсуждения в интернете. Многие комментаторы считали, что Пелагея была уверена в верности Телегина, считая его «приличным человеком», и была шокирована его изменой.

По мнению общественности, хоккеист использовал и обманул ее так же, как и свою первую жену. Тогда многие предсказывали, что Телегин скоро забудет о своей дочери, как и о сыне от первого брака. Ведь он начал открыто изменять Пелагее уже через год после свадьбы.

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Месть от двух бывших одним ударом

Развод был непростым и сопровождался скандалами. Супруги делили имущество, Пелагея требовала алименты.

Не ограничиваясь личными интересами, Пелагея связалась с бывшей партнершей Ивана Евгенией Ноур, предложив ей также подать в суд на хоккеиста за то, что он не обеспечивал их общего сына в течение пяти лет. Ноур последовала совету, и суд принял решение в ее пользу.

«Не так давно у Пелагеи умер очень близкий друг, она была в невероятно подавленном состоянии. Попросила мужа быть рядом, сопровождать ее на похоронах товарища.

Но вместо этого Иван опять-таки самоустранился и предпочел отправиться с друзьями в баню на всю ночь. Случилась ссора, которая и послужила началом конца», — рассказал для федерального телеканала в 2020 году юрист.

Роман спортсмена с Марией Гончар развивался стремительно, и Пелагея оказалась в шоке, узнав о личности своей соперницы.

Поговаривали, что Мария — представительница семьи, с которой у певицы долгие годы были натянутые отношения. Уже в 2022 году Телегин и Гончар сыграли свадьбу.

Абьюзивные отношения?

При этом после развода певица установила строгие ограничения на общение Телегина с дочерью Таисией, разрешив лишь видеозвонки в ее присутствии.

Такое поведение экс-супруги, по всей видимости, спровоцировало ответную реакцию хоккеиста. Он неожиданно обвинил певицу в домашнем насилии, которое, по его словам, терпеть во время брака.

Однако, даже если обвинения Телегина правдивы, доказать их в суде будет непросто.

«Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзивных отношениях и был жертвой домашнего насилия», — написал хоккеист в социальных сетях.

Хотя Иван Телегин получает стабильный доход, его заработок в прошлом сезоне был несколько ниже, чем годом ранее.

«Авангард» выплатил ему 20 миллионов рублей, что вдвое меньше суммы, полученной им за предыдущий сезон.

«Бумеранг прилетел, или шайба, иными словами?»;

«Вот и отлились горе-папке детские слезы», — реагируют на негативные новости о финансовом состоянии спортсмена поклонники Пелагеи.

Расплата по счетам

Вместе с тем появилась информация, что на счету Телегина большие долги. На его заведено исполнительное производство по долгу по ипотеке, превышающему 60 миллионов рублей.

Информация об этом появилась в базе данных ФССП. По данным СМИ, Телегин не выполняет свои обязательства по кредиту на роскошный особняк площадью 740 квадратных метров в элитном поселке Барвиха, приобретенный им вместе с бывшей женой несколько лет назад.

По предварительным сведениям, сейчас Телегина разыскивают судебные приставы.

В результате против него начали исполнительное производство. Кроме того, был арестован автомобиль хоккеиста BMW X5, приобретенный несколько лет назад за семь миллионов рублей.

Помимо этого, на Телегина не так давно обрушился шквал критики. Хоккеист запретил выезд из страны дочери Таисии.

Видео, где она плачет из-за этого, облетело интернет. Девочка должна была полететь на отдых в Турцию.

«Мерзко, когда отцы поступают вот так. Нет слов. Бедный ребенок!» — прокомментировала телеведущая Ольга Орлова в беседе с подписчиками.