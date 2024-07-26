Ребенок погиб во время пожара в жилой многоэтажке в Ульяновске

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 45 0

По последним данным, общее число погибших достигло трех человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Три человека, среди которых один ребенок, погибли во время пожара в жилой многоэтажке в Ульяновске. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Причиной возгорания, предположительно, стал взрыв пятилитрового газового баллона, находившегося в одной из квартир.

«Предварительно известно, что пожар начался с хлопка неизвестного вещества в многоэтажке», — отметил источник.

До этого в региональном главке МЧС сообщили о пожаре в многоквартирном доме по улице Корунковой в Ульяновске. Пламя охватило три квартиры на третьем этаже.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Они приступили к тушению огня и эвакуации жильцов многоэтажки. Обстоятельства и причины пожара станут известны после ликвидации возгорания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели одного человека при взрыве на предприятии по добыче газа под Новым Уренгоем.

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