Отрезал голову жене и носил с собой в рюкзаке: в Подмосковье расследуют убийство

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 84 0

В Подмосковье мужчина отрезал голову жене и попал под машину

Отрезал голову жене и носил с собой в рюкзаке: в Подмосковье расследуют убийство

Фото: 5-tv.ru

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Предполагаемый преступник сейчас находится в коме.

В Дмитровском районе Московской области мужчина бросился под колеса машины. Как сообщили очевидцы, он выбежал из леса и специально прыгнул под первый попавшийся автомобиль 25 июля. Неизвестный получил серьезные травмы головы, в данный момент он впал в кому в больнице.

Когда прибывшие сотрудники полиции начали осматривать место происшествия, то нашли в рюкзаке мужчины отрезанную женскую голову. Об этой страшной находке сообщает KP.RU.

В пяти километрах от места дорожно-транспортного происшествия обнаружили тело женщины без головы. Началось расследование, в ходе которого удалось установить, что убитая и подозреваемый в преступлении были парой. Девушку звали Анна, ей было 29 лет, она работала риелтором. Мужчину зовут Игорь, ему 39 лет, и он строитель. Прожили они последние три года вместе в съемном доме.

«Но у мужчины иногда случались срывы — приступы агрессии», — сообщил изданию источник.

Девушка не знала о том, что у любимого есть серьезные проблемы, он скрыл от нее факт того, что стоит на учете у психиатра и у него есть вполне нешуточный диагноз. Недавно болезнь обострилась, он стал все чаще психовать и бросаться на свою даму сердца. Какое-то время помогали успокоительные таблетки, но позже он перестал их принимать.

Источник 5-tv.ru подтвердил, что подозреваемый убил жертву в ночь на четверг — с 24 по 25 июля в поселке «Земляки».

По предварительным данным, на следующий день к ним в гости приехала мать мужчины, ее испугало, что названная невестка и сын не берут телефонные трубки.

По информации следствия, после убийства и обезглавливания любимой, мужчина прошелся по лесу, вышел к шоссе и начал бросаться на проезжающие машины.

Ранее 5-tv.ru показал подробности допроса подозреваемого в подрыве авто в Москве.

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