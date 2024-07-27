«Это супер важно»: Дима Билан рассказал об отпуске своей мечты

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 15 0

Дима Билан считает, что отпуск мечты — это когда ты можешь прислушаться к себе

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Оказывается, артисту многого для счастья не нужно.

Отпуск мечты — это когда у тебя есть возможность прислушаться к самому себе. Об этом заслуженный артист России Дима Билан рассказал 5-tv.ru на фестивале VK-Fest 2024 в Лужниках.

По словам певца, именно в такие моменты к нему приходит вдохновение и идеи, так как лишние звуки не сбивают.

«Отдых мечты — это когда смотришь на горизонт и не видишь конца и края. Например, когда высотки или соседние дома не закрывают твой горизонт, и в этот момент ты что-то сочиняешь. В этот момент что-то к тебе приходит. Ты берешь ноутбук, начинаешь что-то писать и в каждой ноте и аккорде ты слышишь себя», — говорит Дима Билан.

Артист признается, что обилие голосов и звуков сбивает его настрой. Он считает, что смысл отпуска как раз и заключается в том, чтобы быть подальше от шума и суеты.

«Твой эфир и твой настрой не сбивают чужие мысли, чужие идеи, чужие какие-то планы. Ты слышишь себя. Отпуск на то дается и берется, чтобы прислушаться к себе, к своей волне — это супер важно», — добавил певец.

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