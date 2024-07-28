Путин поздравил моряков с Днем ВМФ на параде в Петербурге

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Евгения Романова
Евгения Романова 97 0

В России этот праздник отмечается всегда торжественно, с уважением и любовью.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Тема:
День ВМФ

Президент России Владимир Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота (ВМФ) во время Главного парада по случаю праздника в Санкт-Петербурга.

«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днем Военно-морского флота!» — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что День ВМФ всегда отмечается в России торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за страну, морскую державу. РФ обрела этот важнейший статус, благодаря геополитическому положению, великим географическим открытиям и колоссальному вкладу в изучение мирового океана. Но главное, заявил президент, — победами, трудом, волей, отвагой и талантом наших флотоводцев и военных моряков.

Они служат Отечеству верой и правдой на кораблях и подводных лодках, в морской пехоте, береговых войсках и летных частях. Свой праздник моряки отмечают уже более 300 лет.

Парад начался артиллерийским салютом из 12 орудий с батареи Андрея Первозванного, расположенной на территории Петропавловской крепости, и зажжением факелов на Ростральных колоннах. Пламя будет гореть на протяжении всего парада.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ о проведении торжеств в День ВМФ.

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