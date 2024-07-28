«Слово за слово»: охранник ресторана объяснил причину нападения Бажаева на полицейского
Охранник Чернов: Бажаев напал на полицейского из-за закрытия проезда в «Лужники»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Молодого человека задержали накануне после конфликта с правоохранителями возле комплекса «Лужники».
Сын предпринимателя Мусы Бажаева — Тимур — напал на сотрудника полиции из-за плохой организации проезда на территорию комплекса «Лужники». Об этом рассказал в беседе с 5-tv.ru охранник плавучего ресторана «Ласточка» Алексей Чернов.
Мужчина объяснил, что конфликт между Бажаевым-младшим и правоохранителями случился не на территории ресторана, молодой человек не смог дойти до заведения.
Как рассказал Чернов, полицейские перекрыли доступ на территорию «Лужников» и заставляли гостей возвращаться на контрольный пропускной пункт (КПП). Уехать должны были и те, кто прибыл на машине и уже прошел досмотр на въезде. По словам охранника, буквально перед приездом Бажаева полицейские закрыли ворота.
«Они могли ему (Бажаеву. — Прим. ред.) открыть, потому что он уже заехал на территорию, они не открыли. Слово за слово…», — сказал он.
Причем сам Чернов узнавал у правоохранителей, почему они закрывают ворота, ведь уже проверили людей на машинах, а их заставляют проходить через КПП, спускаться и идти в обход.
Накануне, 27 июля, стало известно, что Тимур Бажаев применил насилие в отношении полицейского. Произошло все возле комплекса «Лужники». Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Бажаева задержали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствие запросит у суда арест Бажаева за нападение на полицейского в Москве. В Следственном комитете РФ отметили: скоро подозреваемому будет предъявлено обвинение.
Читайте также
44%
0.16 93.26
0.09
Нашли ошибку?