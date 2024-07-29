«Это международный фестиваль»: Кириенко заявил о выходе «Таврида. АРТ» на новый уровень

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 10 0

Кириенко заявил, что фестиваль «Таврида. АРТ» собрал представителей 35 стран

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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На площадках выступило более 60 тысяч человек со всей страны.

Фестиваль «Таврида. АРТ» в Крыму выходит на международный уровень. Об этом заявил Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента России, в интервью «Известиям».

«Третий, финальный день подходит к концу. Уже понимаем, что на площадке более 60 тысяч человек со всей страны, кстати, впервые. Это уже в реальности международный фестиваль, потому что у нас представители 35 стран мира, которые присутствуют здесь, причем не только зрителями, но и артистами», — отметил государственный деятель.

На локациях фестиваля, уточнил Кириенко, за три дня выступили более тысячи представителей культурной среды.

Накануне в рамках фестиваля состоялся костюмированный карнавал, участники носили национальные костюмы. Заместитель главы администрации президента отметил преданность, которую демонстрировали собравшиеся по отношению к своим традициям.

«Мне запомнилось, что ребята не хотели снимать свои костюмы. Потом весь вечер и полночи на площадке встречали людей, которые с гордостью носили свои национальные костюмы. Это очень здорово!» — заявил Сергей Кириенко.

 

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Онежен рассказал о фильме «Пираты галактики Барракуда».

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