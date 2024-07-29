Снесло в считанные секунды: момент прорыва дамбы в Карелии попал на видео

В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, судьба шестерых остается неизвестной.

Видео момента прорыва дамбы в Карелии появилось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, как бурлящий поток воды обрушивается на место временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале и в считанные секунды сметает все конструкции.

В результате прорыва дамбы между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии несколько поселков оказались затоплены. Поток воды пробил временную перемычку, что привело к трагическим последствиям. Один человек погиб, а судьба шестерых пока остается неизвестной.

К поискам привлечены более сотни сотрудников МЧС и 19 единиц техники. В готовность приведены специалисты медицины катастроф и санавиация. На территории Сегежского округа введен режим ЧС.

По данным местных властей, причиной ЧП стало разрушение временной перемычки между десятым и 11 шлюзами, установленной на период реконструкции канала. Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к месту прорывы дамбы на Беломорско-Балтийском канале для поиска пропавших прибыла аэромобильная группировка Главного управления МЧС по Республике Карелия на вертолете Ми-8.