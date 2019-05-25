Видео: Сторонники Гуайдо захватили здание посольства Венесуэлы в США

Представитель Хуана Гуаидо в США Карлос Веккьо заявил о захвате здания посольства Венесуэлы в Вашингтоне, сообщает телеканал RT.

Веккьо опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором он вместе со сторонниками венесуэльского оппозиционера вывешивает из окна флаг Боливарианской республики и баннер с надписью «Слава свободной Венесуэле».

«Наше посольство свободно. Конец диктатуры приближается», — написал Веккьо.

Он добавил, что сейчас проводится оценка ущерба, который якобы нанесли американские сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро, занимавшие здание дипмиссии с середины апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об американской закупке нефти у Венесуэлы во время объявленной «экономической блокады».