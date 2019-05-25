Видео: Сторонники Гуайдо захватили здание посольства Венесуэлы в США

Представитель Хуана Гуаидо в США Карлос Веккьо заявил о захвате здания посольства Венесуэлы в Вашингтоне, сообщает телеканал RT.
Веккьо опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором он вместе со сторонниками венесуэльского оппозиционера вывешивает из окна флаг Боливарианской республики и баннер с надписью «Слава свободной Венесуэле».
Carlos Vecchio toma el control de la embajada en Washington, DC https://t.co/NecbGRmnRA | @eltiempolatino pic.twitter.com/dD4utRsR1t— Ricardo Lo Dice (@RicardoLoDice) 24 мая 2019 г.
«Наше посольство свободно. Конец диктатуры приближается», — написал Веккьо.
Он добавил, что сейчас проводится оценка ущерба, который якобы нанесли американские сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро, занимавшие здание дипмиссии с середины апреля.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об американской закупке нефти у Венесуэлы во время объявленной «экономической блокады».