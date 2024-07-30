Крушение поезда под Волгоградом. Главное

После произошедшего около 30 человек остаются в больнице.

Поисково-спасательные работы на месте схода состава в Волгоградской области завершены. Движение на аварийном перегоне восстановили и направили туда поезд, чтобы забрать пассажиров из пунктов временного размещения. В ближайшее время людям вернут багаж, они смогут продолжить свой путь в Адлер.

Между тем около 30 человек остаются в больнице. Некоторые пациенты в тяжелом состоянии, в том числе и виновник аварии — водитель самосвала. Детали трагедии рассказал корреспондент «Известий» Борис Карягин.

Большой грузовой состав движется по рельсам, на которых еще недавно лежали пассажирские вагоны. Это один из первых запущенных после столкновения пассажирского состава с самосвалом.

Движение поездов на участке хутора Котельниково на переезде восстановлено полностью. Будут проведены следственные действия, вагоны увезут подальше. А пока до приезда следователей они будут оставаться на безопасном расстоянии.

Чтобы здесь заново пошли поезда, до глубокой ночи на этом участке работали больше 300 специалистов. Опрокинутые вагоны оттащили подальше от железной дороги. При свете специальных прожекторов продолжалась работа по расчистке территории.

Пока одни краном поднимали вагоны и искореженные части КАМАЗа, другие спешно восстанавливали пути.

«После стабилизации вагонов был доставлен багаж из вагонов. Поисково-спасательные работы на месте схода железнодорожных вагонов завершены», — сказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Волгоградской области полковник внутренней службы Сергей Смирнов.

Накануне поезд Казань — Адлер на переезде врезался в КАМАЗ, водитель которого решил проскочить на запрещающий сигнал. Девять вагонов сошли с рельсов, семь из них опрокинулись. После столкновения поезда направляли в обход. Небольшой крюк пришлось сделать и первой группе пассажиров аварийного поезда. 311 человек еще вечером отправили по измененному маршруту в десяти уцелевших вагонах.

Другим пришлось подождать в ПВР, пока за ними придет резервный состав из восьми вагонов из Волгограда. Так рано утром они загружались в автобусы до станции, откуда наконец отправятся на море.

Подруги Нина и Ольга ехали на поезде 491 в Лазаревское из Тольятти. Билеты брали еще в феврале, но едва не опоздали к отправлению. Теперь думают: это был знак.

Больше 800 пассажиров запомнят эту поезду как одну из самых страшных. По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 48 человек, 30 из них были госпитализированы. Трое пострадавших по-прежнему находятся в тяжелом состоянии: это водитель КАМАЗа, машинист поезда и один из пассажиров. Все, кому не понадобилась помощь медиков, сейчас — после задержки почти на сутки — продолжают свою поездку.