Водитель КАМАЗа скончался после столкновения с поездом в Волгоградской области

Водитель большегруза КАМАЗ, который врезался в пассажирский поезд в Волгоградской области, умер в больнице. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердили в Следственном комитете России.

Водитель КАМАЗа 29 июля вылетел на железнодорожные пути, проигнорировав красный свет, на перегоне Гремячая — Котельниково. В этот момент по путям следовал пассажирский поезд Казань — Адлер, с которым и столкнулся автомобиль. В результате столкновения с рельсов сошли девять вагонов поезда, еще семь опрокинулись.

В аварии под Волгоградом пострадали около 140 человек, 30 из них пришлось госпитализировать. Два дня спустя в медучреждениях остаются девять человек, включая одного ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение поездов на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области было полностью восстановлено после ЧП со сходом вагонов с путей.