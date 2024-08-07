Водитель КАМАЗа скончался после столкновения с поездом в Волгоградской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 73 0

Тогда в ДТП пострадали около 140 человек.

Водитель КАМАЗа скончался после столкновения с поездом в Волгоградской области

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Крушение поезда под Волгоградом

Водитель большегруза КАМАЗ, который врезался в пассажирский поезд в Волгоградской области, умер в больнице. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердили в Следственном комитете России.

Водитель КАМАЗа 29 июля вылетел на железнодорожные пути, проигнорировав красный свет, на перегоне Гремячая — Котельниково. В этот момент по путям следовал пассажирский поезд Казань — Адлер, с которым и столкнулся автомобиль. В результате столкновения с рельсов сошли девять вагонов поезда, еще семь опрокинулись.

В аварии под Волгоградом пострадали около 140 человек, 30 из них пришлось госпитализировать. Два дня спустя в медучреждениях остаются девять человек, включая одного ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение поездов на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области было полностью восстановлено после ЧП со сходом вагонов с путей.

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