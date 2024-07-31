Пассажиры опрокинувшегося поезда под Волгоградом прибыли в Адлер

Пострадавшие отметили — им было невероятно страшно, но помощь пришла быстро.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Пассажиры опрокинувшегося поезда в Волгоградской области прибыли в Адлер. Как рассказал один из пострадавших 5-tv.ru, после происшествия его и окружающих окутал страх, однако помощь долго ждать не пришлось.
«Было страшно, но наши власти быстро отреагировали, быстро устранили, оказали помощь. Люди из соседних вагонов быстро отреагировали, выбежали из вагонов», — сказал один из пассажиров.
Другие пострадавшие присоединились к его словам.
Пассажирский поезд Казань — Адлер отправился из Волгограда в 08:41 с опозданием в 35 минут. В 12:30 состав подходил к станции Котельниково. Примерно в 12:35 в месте нерегулируемого дорожного переезда на пути выехал водитель грузового автомобиля КамАЗ, не обращая внимания на красный сигнал светофора. Машинисты применили экстренное торможение, но это не спасло от столкновения. В поезде находилось более 800 пассажиров. Всего пострадали 52 человека. Трое из них, в том числе машинист состава, находятся в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как водителя КАМАЗа госпитализировали.
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