Пассажиры опрокинувшегося поезда под Волгоградом прибыли в Адлер

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 164 0

Пострадавшие отметили — им было невероятно страшно, но помощь пришла быстро.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Крушение поезда под Волгоградом

Пассажиры опрокинувшегося поезда в Волгоградской области прибыли в Адлер. Как рассказал один из пострадавших 5-tv.ru, после происшествия его и окружающих окутал страх, однако помощь долго ждать не пришлось.

«Было страшно, но наши власти быстро отреагировали, быстро устранили, оказали помощь. Люди из соседних вагонов быстро отреагировали, выбежали из вагонов», — сказал один из пассажиров.

Другие пострадавшие присоединились к его словам.

Пассажирский поезд Казань — Адлер отправился из Волгограда в 08:41 с опозданием в 35 минут. В 12:30 состав подходил к станции Котельниково. Примерно в 12:35 в месте нерегулируемого дорожного переезда на пути выехал водитель грузового автомобиля КамАЗ, не обращая внимания на красный сигнал светофора. Машинисты применили экстренное торможение, но это не спасло от столкновения. В поезде находилось более 800 пассажиров. Всего пострадали 52 человека. Трое из них, в том числе машинист состава, находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как водителя КАМАЗа госпитализировали.

Тема:
Крушение поезда под Волгоградом
30 июл
Крушение поезда под Волгоградом. Главное
30 июл
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при ЧП со сходом вагонов под Волгоградом
30 июл
Движение поездов полностью восстановлено после ЧП под Волгоградом
30 июл
Завершены поисково-спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом
30 июл
Водитель, спровоцировавший аварию поезда под Волгоградом, был злостным нарушителем
29 июл
Пассажирка опрокинувшегося поезда под Волгоградом рассказала о размещении пострадавших в ПВР
29 июл
Крушение поезда: водитель КАМАЗа пытался проскочить перед составом на красный свет
29 июл
Появились кадры госпитализации водителя КАМАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом
29 июл
«Как землетрясение»: дочь пассажирки перевернувшегося поезда описала обстановку
29 июл
«Очень сильно тряхнуло»: пассажир о сходе с рельсов поезда под Волгоградом
+16° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
86.33
-0.23 93.29
-0.85
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:47
«Антирейдерские пункты»: сможет ли муж Бакальчук получить половину Wildberries
6:45
Калужская икона Божией Матери: в чем помогает и какие чудеса творит
6:40
Шквал огня: реактивная артиллерия помогает продвижению войск под Харьковом
6:39
Снова обстрелы: в Шебекино горит многоэтажный дом
6:20
Пассажиры опрокинувшегося поезда под Волгоградом прибыли в Адлер
6:00
Вертолеты Ми-28НМ громят замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей
Кого выбирают молнии и как выжить во время грозы - разряд убил мужчину под зонтом
Концерт все-таки состоится? Стали известны подробности выступления Канье Уэста в Москве
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака