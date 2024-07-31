Без сознания: водитель грузовика после ДТП с поездом под Волгоградом оказался в реанимации

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 36 0

Водитель, влетевший в пассажирский поезд под Волгоградом, находится без сознания

Без сознания: водитель грузовика после ДТП с поездом под Волгоградом оказался в реанимации

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Крушение поезда под Волгоградом

В тяжелом состоянии остается и пассажирка опрокинувшегося поезда.

Водитель большегруза, который врезался в пассажирский поезд в Волгоградской области, продолжает находиться в бессознательном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

«Водитель находится без сознания в реанимации, его состояние по-прежнему тяжелое», — уточнил собеседник агентства.

В тяжелом состоянии остается и 52-летняя пассажирка поезда-участника ДТП.

Днем 29 июля водитель КАМАЗа вылетел на железнодорожные пути, проигнорировав красный свет, на перегоне Гремячая — Котельниково. В этот момент по путям следовал пассажирский поезд Казань — Адлер, с которым и столкнулся автомобиль. В результате столкновения с рельсов сошли девять вагонов поезда, еще семь опрокинулись.

В аварии под Волгоградом пострадали около 140 человек, 30 из них пришлось госпитализировать. Два дня спустя в медучреждениях остаются девять человек, включая одного ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиры опрокинувшегося поезда под Волгоградом прибыли в Адлер.

Тема:
Крушение поезда под Волгоградом
31 июл
Пассажиры опрокинувшегося поезда под Волгоградом прибыли в Адлер
30 июл
Крушение поезда под Волгоградом. Главное
30 июл
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при ЧП со сходом вагонов под Волгоградом
30 июл
Движение поездов полностью восстановлено после ЧП под Волгоградом
30 июл
Завершены поисково-спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом
30 июл
Водитель, спровоцировавший аварию поезда под Волгоградом, был злостным нарушителем
29 июл
Пассажирка опрокинувшегося поезда под Волгоградом рассказала о размещении пострадавших в ПВР
29 июл
Крушение поезда: водитель КАМАЗа пытался проскочить перед составом на красный свет
29 июл
Появились кадры госпитализации водителя КАМАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом
29 июл
«Как землетрясение»: дочь пассажирки перевернувшегося поезда описала обстановку
+19° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
86.33
-0.23 93.29
-0.85
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:40
Умерший в СИЗО бизнесмен был фигурантом дела экс-замминистра Булгакова
12:28
«Пошла на наши платформы»: Лолита высказалась о замедлении YouTube
12:19
«Трехкратно»: количество ударов молний в Москве увеличится к 2050 году
12:08
Умер актер из «Мэри Поппинс» и «Вестсайдской истории» Бобби Банас
11:56
Население толстеет: доля россиян с избыточным весом возросла за пять лет
11:43
Удар Израиля по Бейруту. Главное

Сейчас читают

«Отношениям конец»: чем грозит России поражение Мадуро в Венесуэле
Съедают медленно: какие невидимые паразиты живут на теле человека и чем они опасны
Концерт все-таки состоится? Стали известны подробности выступления Канье Уэста в Москве
Вопрос дня: чем ответит Иран на болезненное унижение от Израиля?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака