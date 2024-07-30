Водитель, спровоцировавший аварию поезда под Волгоградом, был злостным неплательщиком

Эфирная новость 31 0

За ним числится штрафов на сумму 350 тысяч рублей.

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Тема:
Крушение поезда под Волгоградом

Последняя информация о катастрофе поезда «Казань-Адлер», в котором находились более 800 человек. Прямо перед локомотивом на рельсы выскочил самосвал. И вот тут главный вопрос расследования: переезд со светофором, на несколько сот метров и вправо, и влево пути просматриваются идеально. Не заметить приближающийся состав очень сложно. Так что же там произошло на месте разбирался корреспондент «Известий» Борис Карягин.

Первые минуты после столкновения. Пассажиры поезда Казань-Адлер выбираются из опрокинутых вагонов, помогают раненым и пытаются понять, что же произошло. Рядом с рельсами лежит искореженный, разорванный надвое грузовик.

В результате столкновения девять вагонов сошли с рельсов. Семь из них опрокинулись на бок, один практически переломило пополам. Пассажиры не могли выйти, они были зажаты в этих вагонах и, пока не приехали спасатели, так и находились в поезде.

Путь пассажирскому поезду Казань-Адлер преградил КамАЗ, которым управлял Асламбек Усманов. 43 года, неоплаченных штрафов на 350 тысяч рублей. ИП закрыто из-за долгов. Не хотел ждать на переезде. Думал проскочить на красный сигнал светофора. Он так и горел спустя несколько часов после аварии.

В результате водителя достали из искореженной кабины, которая отлетела на десятки метров от переезда.

Асламбек Усманов выжил, и сейчас — в больнице. Вместе с машинистом поезда и полусотней пострадавших пассажиров. Еще почти две сотни человек обратились к медикам с легкими травмами и отказались от госпитализации.

Половина пострадавших — дети, которые ехали с родителями на море. Также из Казани в Сочи возвращалась команда школьников, которые принимали участие в конкурсе. Первые минуты после столкновения, по словам очевидцев, были самыми страшными. Экстренное торможение, грохот, крики раненых и напуганных людей.

«Слава Богу, все были дети внизу, потому что очень сильно тряхнуло поезд. Сыну чуть не упал термос на голову, но все обошлось. Все хорошо», — рассказала пассажирка Екатерина Клименко.

Пассажиров разместили в селе Котельниково — в кинотеатре, в детском саду, в спортзале.

«Кормят хорошо, сразу все организовали — и еду, и воду, и вот здесь нам дали матрасы, одеяла, подушки… Довезут до Волгограда по новой ветке через Ростов в объезд. Все организуют, сказали, чтобы мы не волновались. До пяти утра будем здесь», — говорит одна из пострадавших Марина Митник.

Движение на участке в районе столкновения приостановлено. Поезда идут в обход. Железнодорожникам предстоит не только убрать вагоны, но и отремонтировать часть полотна.

Тема:
Крушение поезда под Волгоградом
29 июл
Пассажирка опрокинувшегося поезда под Волгоградом рассказала о размещении пострадавших в ПВР
29 июл
Крушение поезда: водитель КАМАЗа пытался проскочить перед составом на красный свет
29 июл
Появились кадры госпитализации водителя КАМАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом
29 июл
«Как землетрясение»: дочь пассажирки перевернувшегося поезда описала обстановку
29 июл
«Очень сильно тряхнуло»: пассажир о сходе с рельсов поезда под Волгоградом
29 июл
«Пальцы сломала, меня трясло»: пассажир о сходе с рельсов поезда под Волгоградом
29 июл
«Сидел и ревел»: как вел себя водитель КАМАЗа после ДТП с поездом под Волгоградом
29 июл
Крушение пассажирского поезда под Волгоградом: что известно к этому часу
29 июл
«Грубо нарушил»: в РЖД обвинили водителя КАМАЗа в сходе поезда под Волгоградом
29 июл
Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под Волгоградом
+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
86.56
0.99 94.14
0.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:20
Павел Дуров заявил о том, что может быть отцом 100 детей в 12 странах мира
3:20
Памятник Пушкину снесут в Одессе на Приморском бульваре
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
2:45
Пострадавших в результате прорыва дамбы в Карелии доставили в районную больницу
2:31
Историческое место: в Севастополе готовится к открытию «Новый Херсонес»
2:11
«Свободен»: принц Уильям отпраздновал давний разрыв с Кейт Миддлтон в клубе

Сейчас читают

«Лучше бедная, патриархальная Молдавия, чем Европа с такими её ценностями»
Суд отклонил апелляционную жалобу Аяза Шабутдинова на продление ареста
«Лидер очевидный»: все больше россиян хотят путешествовать по родной стране
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака