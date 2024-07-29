Пассажирка опрокинувшегося поезда под Волгоградом рассказала о размещении пострадавших в ПВР

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 37 0

Пассажиров попавшего в ДТП поезда разместили в ПВР

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Крушение поезда под Волгоградом

Утром они должны отправиться к месту назначения.

Пассажиров поезда Казань — Адлер, который опрокинулся после столкновения с КАМАЗом под Волгоградом, разместили в пункте временного размещения. Предварительно, около пяти утра они отправятся в точку назначения, рассказал с места событий корреспондент «Известий» Борис Карягин.

Поезд с вышедшим из строя составом был отбуксирован в лес, где пассажиры провели несколько часов на жаре, с выключенными кондиционерами, рассказала одна из пассажирок, Елена. Она также отметила, что у одной из путешественниц ухудшилось самочувствие.

«Ничего не предвещало, у меня даже нет пары слов. Здесь разместили оперативно: МЧС, „скорые“ приехали», — рассказала Елена.

Ранее, 29 июля, девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Казани в Адлер, сошли с рельсов в районе Волгограда. Инцидент произошел в 12:35 по московскому времени на 185-м километре перегона Гремячая — Котельниково.

Уточняется, что поезд, столкнувшийся с грузовиком, двигался со скоростью 65 километров в час. В РЖД добавляют, что машинист сделал все возможное, чтобы избежать аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появились кадры госпитализации водителя КАМАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом.

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