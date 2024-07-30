Движение поездов полностью восстановлено после ЧП под Волгоградом

Движение поездов на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области полностью восстановлено после ЧП со сходом вагонов с путей. Корреспондент «Известий» Борис Карягин поделился кадрами с места происшествия.

«Вагоны удалось отодвинуть на безопасное расстояние от железнодорожного полотна. <…> До приезда следователей они будут оставаться на безопасном расстоянии от самой железной дороги, по которой уже идут поезда», — отметил Карягин.

Авария произошла 29 июля из-за выезда грузовика КАМАЗ на железнодорожный переезд. После столкновения девять вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер сошли с рельсов, семь из них опрокинулись. В поезде находилось больше 800 пассажиров. В РЖД сообщили, что машинист сделал все возможное, чтобы избежать аварии.

По последним данным МЧС, пострадали 52 пассажира, 21 — в больнице. Среди них десять детей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Машинист поезда и еще двое человек находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пассажирка опрокинувшегося поезда под Волгоградом рассказала о размещении пострадавших в ПВР.