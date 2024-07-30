Движение поездов полностью восстановлено после ЧП под Волгоградом

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 18 0

Опрокинувшиеся вагоны удалось отодвинуть на безопасное расстояние от железнодорожного полотна.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Крушение поезда под Волгоградом

Движение поездов на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области полностью восстановлено после ЧП со сходом вагонов с путей. Корреспондент «Известий» Борис Карягин поделился кадрами с места происшествия.

«Вагоны удалось отодвинуть на безопасное расстояние от железнодорожного полотна. <…> До приезда следователей они будут оставаться на безопасном расстоянии от самой железной дороги, по которой уже идут поезда», — отметил Карягин.

Авария произошла 29 июля из-за выезда грузовика КАМАЗ на железнодорожный переезд. После столкновения девять вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер сошли с рельсов, семь из них опрокинулись. В поезде находилось больше 800 пассажиров. В РЖД сообщили, что машинист сделал все возможное, чтобы избежать аварии.

По последним данным МЧС, пострадали 52 пассажира, 21 — в больнице. Среди них десять детей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Машинист поезда и еще двое человек находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пассажирка опрокинувшегося поезда под Волгоградом рассказала о размещении пострадавших в ПВР.

Тема:
Крушение поезда под Волгоградом
30 июл
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при ЧП со сходом вагонов под Волгоградом
30 июл
Завершены поисково-спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом
30 июл
Водитель, спровоцировавший аварию поезда под Волгоградом, был злостным нарушителем
29 июл
Пассажирка опрокинувшегося поезда под Волгоградом рассказала о размещении пострадавших в ПВР
29 июл
Крушение поезда: водитель КАМАЗа пытался проскочить перед составом на красный свет
29 июл
Появились кадры госпитализации водителя КАМАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом
29 июл
«Как землетрясение»: дочь пассажирки перевернувшегося поезда описала обстановку
29 июл
«Очень сильно тряхнуло»: пассажир о сходе с рельсов поезда под Волгоградом
29 июл
«Пальцы сломала, меня трясло»: пассажир о сходе с рельсов поезда под Волгоградом
29 июл
«Сидел и ревел»: как вел себя водитель КАМАЗа после ДТП с поездом под Волгоградом
+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
86.56
0.99 94.14
0.88
Ретромеркурий обеспечит прорыв пяти знакам: гороскоп на август 2024

Последние новости

10:56
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при ЧП со сходом вагонов под Волгоградом
10:46
«Уровень новичка»: Маск пошутил о сотне детей Дурова
10:39
Движение поездов полностью восстановлено после ЧП под Волгоградом
10:33
Оставила мужа: Лера Кудрявцева покинула Россию вместе с дочкой
10:19
В Крыму стартовала традиционная Летняя академия Санкт-Петербургского дома музыки
10:11
«То, что они сделали — позор»: Трамп о церемонии открытия Олимпиады-2024

Сейчас читают

«Лучше бедная, патриархальная Молдавия, чем Европа с такими её ценностями»
Кого выбирают молнии и как выжить во время грозы - разряд убил мужчину под зонтом
Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака