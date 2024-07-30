Собянин рассказал о работающих в Москве открытых бассейнах

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 16 0

В городе работают свыше 20 таких зон отдыха.

Собянин рассказал о работающих в Москве открытых бассейнах

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

За июнь и июль работающие в столице открытые бассейны посетили более 500 тысяч человек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, которые приводятся на сайте mos.ru, в прошлом году бассейны работали в пяти парках и на двух фестивальных площадках.

«Отдых у воды очень понравился горожанам. Поэтому в текущем сезоне мы увеличили количество бассейнов и открыли их в девяти парках и на 12 фестивальных площадках», — добавил мэр Москвы.

Они работают, в том числе в парках «Митино», «Сокольники», «Ходынское поле», «Красная Пресня», 50-летия Октября, «Дубки», «Фили», «Серебряный бор» и «Москворецкий» (на берегу Строгинского затона).

Кроме того, отдохнуть у воды можно на площадках фестиваля «Московские сезоны», на Северном речном вокзале, в парке развлечений «Остров мечты», в спортивных комплексах «Лужники», «Акватория ЗИЛ», «Чайка» и «Формула воды».

«Воду в них фильтруют и подогревают. Площадки оборудованы шезлонгами, зонтиками, раздевалками, душевыми, кафе, пунктами проката», — отметил градоначальник.

Возле бассейнов находятся медицинские посты и спасательные вышки.

Для посещения бассейнов, расположенных в парках и на фестивальных площадках, потребуется предварительная регистрация на портале mos.ru. Оплатить вход можно на месте. Билеты в другие бассейны приобретаются в кассах или на их сайтах. В плохую погоду бассейны могут не работать.

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