Прокуратура Петербурга опубликовала фото с места убийства Игоря Талькова

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В Петроградском районном суде прошло первое заседание по резонансному уголовному делу.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Поляков; 5-tv.ru

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Прокуратура Петербурга опубликовала снимки с места убийства Игоря Талькова. На них — окровавленная цепочка, пули, рубашка главного подозреваемого и помещения Дворца спорта, где произошла трагедия.

Сегодня в Петроградском районном суде прошло первое заседание по уголовному делу. По данным следствия, после ссоры директор Талькова Валерий Шляфман пытался застрелить Игоря Малахова. С представителем Азизы они поругались из-за очередности выступления артистов. В момент выстрела Малахов успел увернуться, пуля попала в Талькова. Он умер через несколько минут после ранения.

Главный подозреваемый скрылся в Израиле, дело было приостановлено. Расследование возобновили в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что говорят свидетели убийства Игоря Талькова, а также как именно следствию удалось выйти на Валерия Шляфмана.

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