«Искандеры» и авиация: как в России проходит третий этап учений ядерных сил

В планах — получение боеприпасов для комплексов и снаряжение ими ракет-носителей.

Третий этап учений нестратегических ядерных сил стартовал сегодня. Участвует личный состав Центрального и Южного округов, работают с ракетными системами «Искандер-М».

В планах — получение боеприпасов для комплексов, снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение на позиции для нанесения ударов. В учениях также задействована авиация.