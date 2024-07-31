«Искандеры» и авиация: как в России проходит третий этап учений ядерных сил
В России стартовал третий этап учений нестратегических ядерных сил
Фото, видео: ТАСС / Dmitry Rogulin; 5-tv.ru
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В планах — получение боеприпасов для комплексов и снаряжение ими ракет-носителей.
Третий этап учений нестратегических ядерных сил стартовал сегодня. Участвует личный состав Центрального и Южного округов, работают с ракетными системами «Искандер-М».
В планах — получение боеприпасов для комплексов, снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение на позиции для нанесения ударов. В учениях также задействована авиация.
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