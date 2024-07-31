Еще десять лет назад лидер Незалежной даже не знал родной язык и мечтал о карьере в России.

Президент* Украины Владимир Зеленский еще в 2012–2013 годах совершенно не знал украинского языка и насмехался над ним. О том, каким был глава киевского режима около десяти лет назад, рассказал aif.ru журналист и писатель Евгений Додолев.

«Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на мове, рассказывал анекдоты про рогулей», — вспоминает журналист.

В то время знаменитости часто сталкивались в коридоре российской телекомпании, иногда вместе обедали с другими коллегами. Додолев припоминает, как Зеленский мечтал запустить собственный проект на российском ТВ.

«Мне несколько раз довелось сидеть с ним за одним столом. Западенцев, жителей Западной Украины, Зеленский презирал, называл их антисемитами и говорил, что они кретины», — передает Додолев слова главы киевского режима, сказанные им много лет назад.

Писатель отметил, что в те времена Зеленский выглядел пророссийски настроенным.

«Пытался за всех платить, был душой компании и „своим парнем“. Коллеги, помню, были воодушевлены, когда Володю избрали президентом Украины. Его же выбрали благодаря пророссийской риторике, и сейчас я вижу разочарование наших общих знакомых, которые считают, что шоумен просто продал народ за деньги», — отметил журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что предрекают карты Таро Владимиру Зеленскому.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти