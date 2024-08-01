Возбуждено уголовное дело о хищении денег при исполнении госконтрактов Минобороны РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

МВД возбудило дело о хищении денег при исполнении госконтрактов Минобороны РФ

Возбуждено уголовное дело о хищении денег при исполнении госконтрактов Минобороны РФ

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Организованная группа лиц, предположительно, похитила более 400 миллионов рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело против организованной группы лиц о хищении средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны РФ. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Как предположили следователи, пять лет назад руководитель и сотрудники АО «Военторг» вместе с другими лицами сговорились совершить преступление, а именно похитить денежные средства Минобороны РФ. Создав группу единомышленников, они обеспечили заключение госконтрактов на поставку «армейских несессеров», сумма которых была порядка 625 миллионов рублей.

В течение трех лет они приобретали продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых являлся 41-летний предприниматель из Республики Северная Осетия — Алания. После реализовали ведомству, при этом увеличивали сумму товаров на более 400 миллионов рублей.

Когда мошенническая схема вскрылась, руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций задержали. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Было проведено 64 обыска. Правоохранители изъяли документы, электронные носители информации, мобильные средства связи и другие предметы. Допросили более 30 свидетелей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что против напавшей на полицейского с вилкой жительницы Краснодара возбудили уголовное дело.

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