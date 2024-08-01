«На стадии решения»: Зеленский может мобилизовать мужчин старше 60 лет

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 77 0

Медведчук заявил о планах Зеленского мобилизовать мужчин старше 60 лет

«На стадии решения»: Зеленский может мобилизовать мужчин старше 60 лет

Фото: www.globallookpress.com / Anastasiia Smolienko

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Украинский политик Виктор Медведчук отметил, что глава киевского режима — преступник.

На Украине задумались о мобилизации мужчин старше 60 лет. Такие мысли возникли у главы киевского режима, президента* Владимира Зеленского, рассказал председатель движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью агентству ТАСС.

«От него можно ожидать не только снижение порога призывников до 18 лет, но и призыв женщин и, что важно, мужчин старше 60 лет. Более того, именно этот вопрос сегодня находится на стадии решения», — отметил политик.

Медведчук также добавил, что от Зеленского можно ожидать всего. Именно глава киевского режима «запустил коррупцию в управление армией».

«Он не безумец, он преступник. Страна превращается в одно большое кладбище, их не интересует, они на Украине жить не собираются, все их семьи давно проживают на Западе. Люди, которые зарабатывают на горе и страдании народа, аморальны и должны понести справедливое наказание», — сказал политик.

В заключение Медведчук заявил, что Зеленский готов сделать что угодно, лишь бы самому не оказаться на скамье подсудимых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о некоторых ранее неизвестных фактах о Владимире Зеленском.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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