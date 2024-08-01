«Гармоничный аспект Луны и Меркурия»: как лучше провести 1 августа

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 59 0

Продуктивный день — залог успеха. Астролог Василиса Володина рассказала, как спланировать дела.

«Гармоничный аспект Луны и Меркурия»: как лучше провести 1 августа

Фото: 5-tv.ru

Четверг на этой неделе выйдет особенно продуктивным. Самое время усиленно включиться в работу и получить удовольствие от успешного дня — сегодня дела оберегает гармоничный аспект Луны и Меркурия. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Поставленные задачи и сложные вопросы чудесно разрешатся в первой половине дня. С 6:00 до 13:00 по московскому времени стоит планировать «интеллектуальное» — как по маслу пройдут занятия, деловые поездки и переговоры с клиентами.

А вот к вечеру лучше всего «замедлиться». Стоит попробовать заняться тем, что требует особой усидчивости и внимательности. Получится получить удовольствие и от рукоделия, и от уборки.

«И весь день подходит для работы с документами, подготовки отчетностей, планирования», — отметила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал астропрогноз для всех знаков зодиака на 1 августа. Чего стоит ждать в этот день от звезд, и как провести время с пользой?

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«Гармоничный аспект Луны и Меркурия»: как лучше провести 1 августа

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