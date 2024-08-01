«Я сам это выбрал»: звезда «Холопа» Бикович о главном плюсе своей популярности

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 44 0

Актер Бикович назвал главным плюсом своей популярности занятие любимым делом

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер продолжает сниматься в кино, несмотря на свой статус отца.

Актер Милош Бикович назвал самым главным плюсом своей популярностью возможность заниматься любимым делом. Об этом звезда рассказал корреспонденту 5-tv.ru на VK Fest 2024.

«Самый большой плюс, что я могу донести — заниматься своим делом», — заявил звезда «Холопа».

Бикович также признался, что с его стороны было бы неприлично говорить про минусы своей популярности. Дело в том, что он сам выбрал для себя стезю актера.

Стоит упомянуть, что Бикович в свои 36 лет продолжает сниматься в кино и сериал, хотя еще в начале года актер впервые стал отцом. В феврале 2024 года звезда фильма «Вызов» опубликовал фото своего сына — его артист назвал Василием.

Бикович не привык раскрывать подробности личной жизни, но изменил подход в начале июля. Тогда он привез из Белграда в столицу России свою жену Ивану вместе с наследником. Он показал фото, на котором видно, как гуляет по подмосковному лесу с коляской.

Ранее 5-tv.ru писал, в каких местах Милош Бикович отказывается фотографироваться с поклонниками.

+19° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
86.11
-0.22 93.51
0.22
«Гармоничный аспект Луны и Меркурия»: как лучше провести 1 августа

Последние новости

16:16
Главу «Военторга» Павлова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве
16:04
Черви в коричневой жиже: почему жители Ставропольского края остались без воды
15:45
СМИ узнали об отъезде Гершковича и Уилана из России в рамках обмена
15:37
Трясина вместо дороги: в Якутии размыло участок федеральной трассы «Колыма»
15:24
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле — что известно к этому часу
15:17
«Будут сбиваться»: как Россия ответит на поставку Украине истребителей F-16

Сейчас читают

Что изменится в жизни россиян с 1 августа
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
Часть пятиэтажки рухнула в Нижнем Тагиле: что известно к этому часу
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака