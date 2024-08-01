Момент обрушения потолка в водном комплексе во Владивостоке попал на видео

Момент обрушения потолка в водно-бассейном комплексе «Акватория» во Владивостоке успели зафиксировать камеры видеонаблюдения. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

«Прокуратура изучает запись момента происшествия на камерах видеонаблюдения», — отмечено в публикации.

На данный момент известно о восьми пострадавших, пятеро из них были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в комплексе в водном «Акватория» обрушились металлические конструкции на минус втором этаже комплекса на площади порядка 100 квадратных метров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ). На месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники МЧС России спасли ребенка из-под завалов частично рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. Согласно последним данным, при обрушении дома пострадали 12 человек, из них шестеро детей. На месте ЧП продолжают работать спасатели и разбирать завалы.