Ребенка вытащили из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 132 0

Сотрудники МЧС РФ спасли ребенка из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле

В каком состоянии он находится?

Сотрудники МЧС России спасли  ребенка из-под завалов частично рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Можно заметить, как пострадавшего несовершеннолетнего спасатели несли на руках, после чего передали его бригаде скорой помощи. В свою очередь, медики погрузили пострадавшего малыша на носилки.

В четверг, 1 августа, около 10:30 в Нижнем Тагиле прогремел мощный взрыв. На улице Серебрякова рухнула часть пятиэтажки из-за взрыва газа.

Согласно последним данным, при обрушении дома пострадали 12 человек, из них шестеро детей. На месте ЧП продолжают работать спасатели и разбирать завалы. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Психологи ведомства оказывают необходимую помощь жильцам, оставшимся без крыши над головой. К поисково-спасательным работам привлечены шесть кинологических расчетов. Всего задействованы более 220 специалистов и 55 единиц техники. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка специалистов.

В гостиницах уже развернуты два пункта временного размещения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жители рухнувшей в Нижнем Тагиле пятиэтажки узнали о ЧП.

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