«Мы отмокали после финала»: Ольга Бузова резвится в бассейне с тремя мужчинами
Ольга Бузова показала в соцсетях, как резвится в бассейне с тремя мужчинами
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru
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Не так давно артистка покинула Колумбию. В память об этом путешествии она выложила видео в личном блоге.
Певица Ольга Бузова провела отдых в Колумбии в компании неизвестных мужчин. Кадрами своего времяпрепровождения она поделилась в личном блоге.
«Еще два дня назад мы отмокали после финала в бассейне», — подписала она публикацию.
Судя по видео, певица очень счастлива и не хочет покидать это место.
Не так давно стало известно, что певица завершает съемки одного из новых реалити-шоу со своим участием в Колумбии, которые длились больше месяца. Бузова призналась, что ей очень грустно покидать такую красивую страну. Она уже собрала вещи и отправилась в аэропорт.
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Ольга Бузова зажгла в Колумбии под композиции Бритни Спирс. Кажется, артистка нашла своих фанатов даже в далекой Латинской Америке.
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