Детенышей красно-книжных нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

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Текущий год уже стал рекордным по количеству спасенных млекопитающих.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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В Ладожское озеро выпустили детенышей красно-книжных нерп. В естественную среду вернулись две самки и два самца. Всем им ранее потребовалась помощь специалистов и реабилитация. Но теперь детеныши кольчатой нерпы поправились и окрепли.

Любопытно, что одного из «выпускников» ранее уже пытались отпустить на волю, но спустя час он вернулся обратно к людям. Правда сейчас, со второй попытки, тюлень все-таки уплыл с сородичами. Как отметили специалисты, этот год уже стал рекордным по количеству спасенных млекопитающих.

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