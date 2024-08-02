Очередная «ракетная авантюра»: как Россия будет отвечать на угрозы США

Пока в НАТО пытаются разработать новые гиперзвуковые ракетные системы для размещения их в Европе, Россия уже далеко продвинулась в этой сфере.

Пять лет назад по инициативе США прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В НАТО таким образом рассчитывали продолжить свое расширение на восток, что и произошло за счет присоединения Швеции и Финляндии.

Также планировалось разработать новые гиперзвуковые ракетные системы и разместить их в Европе. С этим пока заминка — комплекс будет готов не раньше 2026 года. Вот как происходящее эксклюзивно для «Известий» прокомментировали в нашем МИДе.

«На действия США и их сателлитов в Европе и других регионах мира по созданию для нас дополнительных ракетных угроз последует решительный зеркальный ответ. Все больше утрачивая связь с реальностью, европейские страны НАТО, похоже, не до конца понимают, какими именно последствиями для их безопасности грозит очередная „ракетная авантюра“ Вашингтона, фанатично поддержанная ими без какого-либо критического осмысления», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Наша страна за эти пять лет тоже продвинулась в разработке ракетных комплектов, причем, по оценке экспертов, дальше чем НАТО. Технологический задел позволяет оперативно создавать различные системы, например, наземный вариант гиперзвуковой ракеты «Циркон», которую не может перехватить ни одна из существующих систем ПРО.