«Неблагополучное психическое состояние»: Степаненко может лишиться наследства

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 40 0

Юрист Корсукова: родные дизайнера Маголы оспорят право Степаненко на наследство

«Неблагополучное психическое состояние»: Степаненко может лишиться наследства

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Билзкие дизайнера Натальи Маголы уверены, что она не могла сама составить такое завещание.

Заслуженную артистку РФ Елену Степаненко могут лишить наследства, которое она получила от умершей подруги, дизайнера Натальи Маголы. Об этом рассказала юрист Ксения Корсукова в беседе с изданием «Страсти».

Спор разгорелся вокруг недвижимости стоимостью сотни миллионов рублей. Сейчас суд назначил экспертизу завещания. Однако если процедура не даст результата, то, возможно, родственники будут настаивать на проведении посмертной психолого-психиатрической экспертизы.

Близкие Маголы утверждают, что дизайнер не принимала решение о наследстве самостоятельно. Специалисты будут исследовать документы на подлинность и проверять добросовестность нотариуса при составлении завещания.

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По словам юриста, нотариусу было сложно выяснить психологическое состояние Маголы, так как он не является врачом. Также и справки из соответствующих органов не дают гарантии в этом вопросе.

«Неблагополучное психическое состояние может обнаружиться уже после удостоверения завещания и даже после смерти. В таких случаях суд затягивается, поскольку назначается посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Исходя из заключения экспертов, суд и выносит решение», — объяснила Корсукова.

Кроме того, проблема еще кроется в том, что проблем с психикой недостаточно, чтобы завещание признали недействительным. Самочувствие человека должно сильно влиять на его волю, что иск родных Маголы одобрили.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что артистка эстрады Елена Степаненко была поражена новостью о том, что ее бывший муж юморист Евгений Петросян снова стал отцом в 78 лет.

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