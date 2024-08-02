«Ради Вас я это сделаю»: СМИ узнали, почему Шольц согласился освободить Красикова

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

FT: Шольц согласился освободить Красикова ради Байдена

«Ради Вас я это сделаю»: СМИ узнали, почему Шольц согласился освободить Красикова

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада прошел накануне в Турции.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился освободить российского заключенного Вадима Красикова, который отбывал наказание в немецкой тюрьме, ради американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает The Financial Times.

«Ради Вас (глава США Джо Байден. — Прим. ред.) я сделаю это», — пишет газета со ссылкой на слова высокопоставленного американского чиновника, который пожелал остаться анонимным.

Как сообщается в издании, американские спецслужбы, работавшие над согласованием обмена заключенных, осознавали, что процедура состоится только если российская сторона получит Вадима Красикова. В то же время Шольц неоднократно отказывал в освобождении этого заключенного, переговоры с ним длились на протяжении года.

В четверг, 1 августа, в аэропорту Анкары состоялась самая масштабная за последнее время сделка по обмену заключенными между Россией и Западом. В числе прочих Германия передала России Вадима Красикова.

Ранее 5-tv.ru опубликовал полный список заключенных, которыми обменялись Россия и страны Запада.

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