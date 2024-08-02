Ни одного разреза: в России провели уникальную операцию по лечению панкреатита

Такая методика вдвое сокращает шанс умереть от осложнений болезни.

Российские врачи провели сложнейшую уникальную операцию — панкреонекроз поджелудочной железы смогли вылечить (панкреатит), не произведя ни одного разреза. Как пишет издание «БИЗНЕС Online», такой методикой сейчас владеют лишь несколько клиник на всю страну.

Труднейшую процедуру по нейтрализации осложнения панкреатита провели в республиканской клинической больнице Татарстана. Как рассказали в пресс-службе больницы, от этой патологии умирает до 25% человек с таким диагнозом, а по частоте случаев она уступает только аппендициту и желчекаменной болезни.

Благодаря новой технологии, которая носит название VARD (видеоэндоскопическая ретроперитонеальная некросеквестрэктомия), смертность пациентов удастся сократить сразу вдвое.

«Мы пересмотрели свои взгляды на лечение острого панкреатита из-за роста количества летальных случаев. В июне мы впервые начали использовать методику VARD. Смысл заключается в том, что пациенту ставят дренажи под контролем УЗИ, через которые доктора промывают забрюшинное пространство от гноя. После чего хирургически через прокол удаляют большие мертвые ткани, которые не удалось вывести промыванием», — объясняет заместитель главного врача РКБ Руслан Зефиров.

Новая методика позволит значительно уменьшить количество осложнений и ускорить перевод пациента из реанимации в стационар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве прооперировали мужчину, у которого кишечник вывалился в мошонку.