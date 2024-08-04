Важна каждая мелочь: ТОП-7 продуктов, которые помогут зачать малыша

Алкоголь, красители и всевозможные пищевые добавки крайне негативны для будущих мам. Что же есть для заветных двух полосок на тесте?

Правильно составленный рацион питания может ускорить процесс зачатия ребенка. Об этом акушер-гинеколог высшей категории Юлия Янчевская рассказала в беседе с порталом «Доктор Питер».

С пищей в организм попадает множество полезных веществ. Каждое из них по-своему влияет на состояние человека. Если грамотно подобрать питание, то можно избавиться от ряда проблем или достичь желаемого результата.

Для женщин, которые планируют беременность, Юлия Янчевская дала ряд предписаний. Крайне важно наполнить тело «правильным» белком, полезными веществами, витаминами, микроэлементами, чтобы не было никаких дефицитов. Не менее важной составляющей является создание в эритроцитах крови запасов фолиевой кислоты, а также достижение здорового веса. Лишние килограммы, как и недостающие, значительно снижают способность к зачатию. Отсутствие упомянутых пунктов не только снизит шанс на возможность стать мамой, но и может сказаться на здоровье малыша, если его все же получится создать.

Крайне важно обратить внимание на достаточное употребление чистой питьевой воды, продуктов, богатых железом, которые содержатся в морепродуктах, белой фасоли, шпинате, кешью. Еду, содержащую фолаты и витамины группы В также важно добавить в рацион. Их можно встретить в овощах оранжевого и зеленого цветов.

Молочные продукты жизненно необходимы будущим мамам. Важным аспектом в этом вопросе станет процент жирности. Не стоит покупать еду выходящую за предел 2,5-5%.

Жиры, белки и углеводы являются основой любого рациона, но в период попыток зачатия, стоит уделить внимание качеству этих веществ. Углеводы должны быть медленными. Такие, например, есть в продуктах из цельной муки. Белок лучше выбрать растительный. Но полностью отказываться от животного тоже не стоит. Он должен присутствовать в наборе еды 1-2 раза в неделю. Жиры также лучше выбирать более качественные: орехи, рыбу, хорошие масла.

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