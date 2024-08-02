«Возможен летальный исход»: названы самые опасные диеты

Какие методики могут привести к серьезным проблемам со здоровьем?

Некоторые виды диет могут быть опасны и серьезно навредить здоровью. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала кардиолог Асият Хачирова.

По ее словам, кетогенная и палеолитическая диеты нарушают работу печени и почек, а также вызывают дефицит витаминов группы B, а также D и кальция. Кроме того, среди опасных методов похудения — сыроедение и питание по Аткинсу. Люди могут заполучить камни в желчном пузыре. Более того, в таких случаях не исключен даже летальный исход.

«Сыроедение — абсолютно несбалансированная история, после которой даже возможен летальный исход. Относительно недавно на весь мир прогремел случай гибели девушки-блогера, скончавшейся от истощения на сыроедении», — заявила Хачирова.

Из-за таких диет появляется большая нагрузка на кишечник. Кето, палео и диета Аткинса увеличивают риск развития атеросклероза, а также вредят плоду при беременности. Вредит и диета Slim fast, которая предполагает замену продуктов коктейлями, смузи и батончиками. Рацион человека должен состоять из цельных продуктов.

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