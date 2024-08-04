Ребенок пострадал и три человека пропали во время сплава по Цинковому озеру

Три человека пропали без вести на Цинковом озере на окраине поселка Хрустальный в Приморье. Из компании, которой они катались на сапбордах, также пострадала девочка 2013 года рождения, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом рассказали представители прокуратуры края в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, вечером 3 августа группа из четырех человек сплавлялась по Цинковому озеру. Они попали в шлюзовую систему сброса воды. Трое взрослых и ребенок попали во включенные шлюзы. В районе ЧП организованы поисково-спасательные мероприятия.

Сообщается также, что на место происшествия для координации работы правоохранительных органов и специальных служб незамедлительно выехал прокурор Кавалеровского района Евгений Коняхин. Обстоятельства исчезновения людей выясняются. Прокуратура инициировала проверку и поставила на контроль расследование.

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