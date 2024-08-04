«Я победитель»: Александр Головин о счастье со своей женой

Несмотря на второе место в спорте, актер знает, что в гонке за любовь получил золото.

Актер Александр Головин считает себя победителем, потому что супруга Александра Попова выбрала его. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма Владимира Сычева «В потоке трех стихий», где он сыграл главную роль.

Звезда сериала «Кадетство» перестал участвовать в гонках, потому что занимал вторые места. Из-за карьеры он не мог уделять много времени тренировкам.

Головину пришлось отказаться от этого вида спорта, потому что ему недостаточно просто участвовать, он хочет постоянно побеждать.

«Второе — обидное место. Даже третье, наверное, менее обидное, чем второе. Поэтому, если участвуешь, то нужно побеждать», — отметил Головин.

Хоть в гонках у актера не сложилось, он все равно считает, что является победителем, потому его супруга Александра Попова решила выйти за него.

«Когда супруга выбрала меня. Тогда я понял, что я победитель» — улыбнулся актер.

Головин женился на Поповой в 2023 году. Пара познакомилась на съемочной площадке, они вместе сыграли влюбленную пару в документальном фильме о скандальных футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Александр Головин принимал участие во многих видах спорта.