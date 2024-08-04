Прелюдия перед сексом: могут ли возбудить повседневные дела?

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 27 0

Сексолог Миллер: совместное написание эротических картин может стать прелюдией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lucas Allen; 5-tv.ru

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Сексолог рассказала, как разнообразить интимную жизнь.

Существует мнение, что предварительными ласками перед сексом могут быть не только поцелуи и объятия, но и повседневные дела, такие как уборка, приготовление пищи и многое другое. Однако психолог и сексолог Александра Миллер считает, что все зависит от того, насколько сексуально это будет реализовано.

«Я сомневаюсь, что это прямо прелюдия. Может быть, в зависимости от того, насколько это будет сексуально сделано. Если мы берем извращения, то какая-нибудь женщина в растянутой футболке может кого-то возбудить», — рассказывает эксперт.

Сексолог отметила, что прекрасной прелюдией может стать совместное написание эротических картин, когда партнеры телами расписывают полотно, и все это постепенно перерастает в интимную близость.

Кроме того, если один из партнеров приходит домой уставший, то другой может порадовать его заботой и вниманием. Такое поведение тоже может возбудить вторую половинку, однако из-за сильной усталости избранник во время интимной близости может быть не особо страстен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что секс способен продлить жизнь и предотвратить депрессию. Обезболивающий эффект достигается за счет выброса необходимых гормонов в кровь, которые подавляют неприятные ощущения.

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