ВСУ использовали для атаки по Луганску «целый набор» ударных средств
Сообщается о возгорании травы и леса на окраине города.
Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова
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Попытку массированного удара по Луганску предприняли ВСУ, применяя «целый набор» ударных средств. Об этом написал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
«Мощно отработала система ПВО. Достоверно видно пока только возгорание травы и леса на окраине города. Эксперты дадут свои заключения», — написал Мирошник.
На подлете к городу удалось уничтожить четыре ракеты. Но из-за падения обломков произошло возгорание травы. Остальные вражеские объекты попали по складским помещениям и частному сектору.
ВСУ регулярно наносит удары по территории РФ. Они атакуют мирных жителей и городскую инфраструктуру. Неоднократно в результате жестокой атаки Киевского режима погибали люди.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства.
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