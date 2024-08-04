ВСУ использовали для атаки по Луганску «целый набор» ударных средств

Попытку массированного удара по Луганску предприняли ВСУ, применяя «целый набор» ударных средств. Об этом написал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Мощно отработала система ПВО. Достоверно видно пока только возгорание травы и леса на окраине города. Эксперты дадут свои заключения», — написал Мирошник.

На подлете к городу удалось уничтожить четыре ракеты. Но из-за падения обломков произошло возгорание травы. Остальные вражеские объекты попали по складским помещениям и частному сектору.

ВСУ регулярно наносит удары по территории РФ. Они атакуют мирных жителей и городскую инфраструктуру. Неоднократно в результате жестокой атаки Киевского режима погибали люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства.