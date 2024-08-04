ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 45 0

Пасечник: ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства

ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Силами ПВО на подлете к городу было сбито четыре ракеты.

ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow», — написал Пасечник.

На подлете к городу удалось уничтожить четыре ракеты. Но из-за падения обломков произошло возгорание травы. Остальные вражеские объекты попали по складским помещениям и частному сектору. На данный момент информации о пострадавших нет. Пасечник отметил, что этот вопрос уточняется.

На месте работают представители экстренных служб и властей местного управления. 

ВСУ регулярно наносит удары по территории РФ. Они атакуют мирных жителей и городскую инфраструктуру. Неоднократно в результате жестокой атаки Киевского режима погибали люди. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что имидж РФ усилится благодаря уничтожению поставленных Западом Киеву F-16.

Тема:
Спецоперация
4 авг
ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР
4 авг
ВСУ впервые опубликовали кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24
4 авг
Нет возможности: Киеву сообщили неудобную новость о новом наступлении ВСУ
3 авг
Переговоры по-украински: зачем Киев грозится уничтожить Крымский мост
3 авг
На Украине требуют запретить Нетребко выступать в Европе
3 авг
Истребители Су-35 провели патрулирование над Черным морем. Лучшее видео из зоны СВО
3 авг
Зенитчики уничтожили опорный пункт противника. Лучшее видео из зоны СВО
3 авг
Силы ПВО за ночь ликвидировали 75 беспилотников ВСУ
2 авг
Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве
2 авг
Россия и Украина обменялись телами погибших в ходе СВО
+23° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:22
«Подарить счастливую жизнь»: Тарасов и Костенко решили удочерить малышку
19:10
«Уходите от этого места!» — Как спастись от медведя в лесу
18:56
Грибовидное облако заметили в Нью-Йорке после удара ВКС РФ
18:47
ВСУ использовали для атаки по Луганску «целый набор» ударных средств
18:42
«Легкая история»: Стоун флиртовал с Дерябиной во время отношений с Сысоевой
18:25
Город Бердск Новосибирской области оказался обесточен из-за падения опоры ЛЭП

Сейчас читают

«Убийства, насилие, пытки»: Захарова высказалась о ситуации в тюрьмах США
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
«Призывал решить вопрос миром»: кто избил боксера Дмитрия Двали
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака