«Большая концентрация»: неожиданный факт о пользе подсолнечного масла

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34 0

Диетолог Войт: почти все витамины группы B можно найти в подсолнечном масле

«Большая концентрация»: неожиданный факт о пользе подсолнечного масла

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Подсолнечное масло — просто кладезь полиненасыщенных жирных кислот.

Витамины группы B, K и другие важные макро- и микроэлементы содержатся в подсолнечном масле. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила диетолог Кристина Войт.

По словам эксперта, подсолнечное масло — не просто концентрированный жир. Оно позволяет наладить работу почек, помогает обмену веществ и многим другим процессам в организме.

«Большая концентрация омега-6 ненасыщенные жирных кислот, витамины группы В (В1,В2,В5,В6,В9,В12), высокое содержание витамина Е, а также: калий, кальций, магний, цинк, селен, железо», — прокомментировала Войт.

Ранее 5-tv.ru писал, что замена сливочного масла растительным поправит здоровье. Изучив анализы 113 человек, ученые пришли к выводу, что благодаря незначительному изменению рациона, можно серьезно снизить риск возникновения сахарного диабета и болезней сердечно-сосудистой системы.

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