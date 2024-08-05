Впервые в России: полиция Петербурга крепко взялась за «шумных» водителей

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 54 0

В Петербурге впервые в РФ разработали механизм наказания за «шумный» транспорт

Впервые в России: полиция Петербурга крепко взялась за «шумных» водителей

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Правоохранительные органы также будут использовать для этого особый прибор.

Петербург стал первым регионом России, где создали рабочий механизм привлечения к ответственности водителей «шумного» транспорта. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице.

«Нарушитель привлекается к ответственности сразу по двум статьям КоАП РФ: 8.23 — за превышения нормативов уровня шума и 12.5 — за внесение конструктивных изменений в транспортное средство», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что это ударит по владельцам автомобилей и мотоциклов, сделавших «апгрейд» своего транспортного средства. Его результатом оказывается резко возросший рев двигателя, который отвлекает других участников дорожного движения.

Отдельно в МВД подчеркнули факт проезда подобного «улучшенного» транспорта под окнами жилых домов в позднее время суток. Главным инструментом для помощи в ловле нарушителей будет специальный прибор для замера уровня шума на месте, указали в ведомстве.

Сообщается, что привлечь к ответственности удалось водителей 15 транспортных средств. При этом у них был выбор — возврат к изначальному состоянию или же аннулирование регистрации и списывания номера в архив.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России резко вырастет количество «штрафных» камер.

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