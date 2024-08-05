«Между ногой и жизнью»: перенесший операцию Эдвард Бил обжалует арест

Арестовали блогера на 14 суток за нарушение общественного порядка. Но вмешались непредвиденные обстоятельства.

Судьба блогера Эдварда Била может решиться через два дня. В ближайшее время станет понятно, сможет ли сохранить Интернет-знаменитость ногу. Также известно, что Бил обжалует решение суда об административном аресте. Эксклюзивной информацией с 5-tv.ru поделился его адвокат Хамзат Шаро.

«Со своей стороны сейчас занимаюсь тем, чтобы обжаловать постановление о назначении наказания. <…> Мы говорили о невозможности назначения ему административного ареста, потому что если ему назначат административный арест, он может подцепить инфекцию в этом спецприемнике», — сообщил юрист.

Блогер находится в полубредовом состоянии после операции на ноге. Еще весной он упал с самоката и получил открытый перелом нижней конечности. Для фиксации перелома врачи установили спицу, которая должна была способствовать сращиванию кости. Вечером 31 июля его госпитализировали с осложнениями. После операции состояние блогера нестабильно.

«Если ближайшие один, два дня не будет улучшения, то перед Эдуардом может стать вопрос между ногой и жизнью», — отметил Шаро.

Арестовали же блогера на 14 суток за нарушение общественного порядка. Уточнялось, что гон находился в центре Москвы и принимал участие в массовом сборе граждан. После чего собравшиеся повздорили и начали драться, все это время Бил был одет в полицейскую форму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Сергей Косенко задолжал ФНС более десяти миллионов рублей.